Disney Cinemagic 23:20 bis 23:30 Trickserie Micky Maus 'O Sole Minnie / Das romantische Dinner / Der Wrestling-Champion USA 2014 Dolby 16:9 HDTV Merken (a) Micky versucht als Gondelfahrer Minnies Aufmerksamkeit zu gewinnen. (b) Micky und Minnie treffen sich zu einem romantischen Dinner, bei dem Goofy andauernd stört. (c) Micky befindet sich in einer heiklen Situation, denn Goofy hat ihn für einen Wrestiling-Kampf gegen Pete angemeldet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney Mickey Mouse Regie: Aaron Springer, Clay Morrow