Don't Drive Here Bangkok CDN 2013

Bangkok: für Backpacker das Paradies, für Autofahrer die reinste Hölle! Bereits sieben Millionen Fahrzeuge machen die Straßen unsicher und täglich kommen 1200 dazu! Ein Stuntman aus Hollywood führt Andrew Younghusband auf einer Teufelsfahrt in die hiesigen Fahrgewohnheiten ein, danach geht's in einem Tuk-Tuk über die Straßen, die ehemals Kanäle waren, und später im Schritttempo mit einem Krankenwagen durch den Verkehrskollaps. Doch aus Spaß wird bitterer Ernst als unser Moderator sich auf einem Motorrad ins Getümmel stürzt und dem Asphalt näher kommt als es ihm lieb ist.

Originaltitel: Don't Drive Here