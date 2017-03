Sky Atlantic HD 22:10 bis 23:10 Serien The Missing Strandflieder GB, USA, B 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Während ihr Mann Sam (David Morrissey) im Krankenhaus liegt, muss Gemma Webster (Keeley Hawes) eine Presserklärung abgeben. Das führt ihr erneut den niederschmetternden Zustand ihrer Familie vor Augen, die allmählich zu zerbrechen droht. Unterdessen sichtet Julien Baptiste (Tchéky Karyo) die Aufnahmen von Überwachungskameras und stößt dabei auf eine verblüffende Verbindung, die einen neuen Verdächtigen in den Fokus rückt. - Zweite Staffel der packenden Thrillerserie: Die Rückkehr eines entführten Mädchens versetzt das Leben ihrer Familie in Aufruhr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Abigail Hardingham (Alice Webster) Roger Allam (Adrian Stone) Florian Bartholomäi (Jorn Lenhart) Jake Davies (Matthew Webster) Bien de Moor (Florist) Gilles de Schryver (Martin) Faical Elkihel (Peshmerga Soldier) Originaltitel: The Missing Regie: Ben Chanan Drehbuch: Harry Williams, Jack Williams Kamera: Garry Phillips, Hubert Taczanowski Musik: Dominik Scherrer Altersempfehlung: ab 12