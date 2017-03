Spiegel Geschichte 22:45 bis 23:35 Dokumentation Hitlers vergessene Opfer - Euthanasie im Dritten Reich D 2016 Stereo 16:9 Merken In der nationalsozialistischen Diktatur wurden Menschen mit Behinderung durch das sogenannte Euthanasieprogramm kaltblütig getötet. Einer von ihnen war Ernst Lossa, Sohn fahrender Händler. 1940 wurde der damals Elfjährige wegen angeblicher Unerziehbarkeit in ein Heim eingewiesen, vier Jahre später in einer Anstalt ermordet. Der Spielfilm "Nebel im August" erzählt mit Starbesetzung die Leidensgeschichte des Jungen. Parallel zum Spielfilm entstand die Dokumentation "Hitlers vergessene Opfer - Euthanasie im Dritten Reich", für die exklusiv am Set des Films gedreht wurde. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Hitlers vergessene Opfer - Euthanasie im Dritten Reich Altersempfehlung: ab 12