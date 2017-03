RTL Crime 22:25 bis 23:15 Actionserie Transporter - Die Serie Endspiel CDN, F, USA, D 2014 Stereo 16:9 Merken 2. Staffel, Folge 12: In New York lassen sich Frank und Cat auf eine besondere Charade ein. Sie geben sich als das schwerreiche Pärchen Brandon und Veronica Miller aus, um gestohlene Diamanten für einen Klienten wiederzubeschaffen. Dazu wollen sie die teuren Steine einfach durch Fälschungen ersetzen. Bald sieht sich Frank jedoch mit mehreren Überraschungen konfrontiert. Nicht nur, dass er auf seine frühere Geliebte Zara trifft, zudem arbeitet er plötzlich für die Regierung. Dabei stellt sich nach und nach heraus, dass nichts ist so wie es scheint. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris Vance (Frank Martin) Violante Placido (Caterina Boldieu) Stewart Arnott (Bank Manager) Mark Lutz (Dan Cleef) Paul Rivers (Waiter) Anna Hardwick (Receptionist) Originaltitel: The Transporter Regie: Eric Valette Musik: Nathaniel Méchaly Altersempfehlung: ab 12