Sky Comedy 22:00 bis 00:00 Abenteuerfilm Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand S, F, E 2013 16:9 Dolby Digital Sein Leben lang hat Allan Karlsson (Robert Gustafsson) berühmte Persönlichkeiten wie Stalin oder Einstein getroffen und den Lauf der Weltgeschichte unbewusst beeinflusst. Nun ist er in einem Altenheim gelandet. Doch an seinem 100. Geburtstag flüchtet er, um seiner Langeweile ein Ende zu setzen. Vom Busbahnhof aus macht er sich auf eine abenteuerliche Reise, bei der er neue Freunde findet, auf ein paar Ganoven trifft und Bekanntschaft mit einer Elefantendame namens Sonja macht. - Lebensfrohe Komödie über einen rüstigen Rentner auf Abenteuertour. Schauspieler: Robert Gustafsson (Allan Karlsson) Iwar Wiklander (Julius) David Wiberg (Benny) Mia Skäringer (Gunilla) Jens Hultén (Gäddan) Bianca Cruzeiro (Caracas) Alan Ford (Pim) Originaltitel: Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann Regie: Felix Herngren Drehbuch: Felix Herngren, Hans Ingemansson Kamera: Göran Hallberg Musik: Matti Bye Altersempfehlung: ab 12