Kinowelt 23:20 bis 01:15 Horrorfilm Let Me In GB, USA 2010 16:9 20 40 60 80 100 Merken In der tristen Wohnblocksiedlung einer Kleinstadt schließt der vereinsamte und schikanierte Junge Owen eine ungewöhnliche Freundschaft mit dem neuen Nachbarsmädchen Abby. Diese zieht mit ihrem vermeintlichen Vater Thomas seit Langem rastlos quer durchs Land. Gefangen im Geist und Körper eines Kindes ist sie gezwungen ihren überlebenswichtigen Blutdurst zu verheimlichen. Aber in einer Welt zwischen zärtlicher Vertrautheit und grausamem Terror ist es schwer, den Freund hereinzubitten, der wahrscheinlich das ultimative Horrorszenario auslöst. Horror-Großmeister Stephen King sagt über "Let me in": "Der beste amerikanische Horrorfilm der letzten 20 Jahre." "Einer der besten Vampirfilme aller Zeiten" (Quelle: TV Movie) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kodi Smit-McPhee (Owen) Chloë Grace Moretz (Abby) Richard Jenkins (Vater) Cara Buono (Owens Mutter) Elias Koteas (Polizist) Sasha Barrese (Virginia) Dylan Kenin (Larry) Originaltitel: Let Me In Regie: Matt Reeves Drehbuch: John Ajvide Lindqvist, Matt Reeves Kamera: Greig Fraser Musik: Michael Giacchino Altersempfehlung: ab 16