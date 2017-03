ATV 22:20 bis 00:35 Thriller Vertrauter Feind USA 1997 Nach dem Buch von Kevin Jarre Stereo 20 40 60 80 100 Merken Nach einer heftigen Auseinandersetzung mit der irischen Armee flüchtet der IRA-Aktivist Frankie McGuire in die USA. Mithilfe eines Vermittlers findet er beim New Yorker Polizisten Tom O'Meara Unterschlupf. Frankie wird als vollwertiges Familienmitglied aufgenommen, doch niemand ahnt etwas von seiner wahren Identität. Denn der glühende Untergrundkämpfer hat eine geheime Mission zu erfüllen. Er soll am Schwarzmarkt Fliegerabwehrraketen für die Truppen in der Heimat besorgen. Doch der Waffendeal verläuft nicht reibungslos und Frankies Tarnung droht aufzufliegen. O'Meara und seine Familie geraten unfreiwillig zwischen die Fronten?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Harrison Ford (Sergeant Tom O'Meara) Brad Pitt (Frankie McGuire / Rory Devaney) Margaret Colin (Sheila O'Meara) Rubén Blades (Sergeant Edwin Diaz) Treat Williams (Billy Burke) Natascha McElhone (Megan Doherty) George Hearn (Peter Fitzsimmons) Originaltitel: The Devil's Own Regie: Alan J. Pakula Drehbuch: Kevin Jarre, David Aaron Cohen, Vincent Patrick Kamera: Gordon Willis Musik: James Horner Altersempfehlung: ab 16