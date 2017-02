Sky Sport Austria 22:30 bis 00:30 Fußball Fußball: Österreich, tipico Bundesliga RZ Pellets WAC - SK Rapid Wien, 23. Runde Stereo 16:9 HDTV Merken So richtig in Fahrt kommt Rapid Wien nach der Winterpause noch nicht. Zuletzt 1:1 im Stadtderby gegen die Austria, nun 0:0 zu Hause gegen Admira Wacker Mödling. Sind die Hütteldorfer noch im Winterschlaf? Rapid-Coach Damir Canadi sieht das nicht so: "Die Mannschaft ist aus meiner Sicht auf keinem schlechten Weg." Viel besorgter scheint Canadi mit dem heimischen Geläuf im Allianz Stadion. "Das Passspiel ist auf dieser Wiese nicht leicht, es sind viele Hügel drin", so der Rapid-Trainer. Wie gut, dass der Wiener Rasen geschont werden kann und es nun nach Wolfsberg geht. Der WAC unterlag zuletzt in Mattersburg mit 1:2. Für Rapid die Chance, endlich zu punkten? Kommentar: Martin Konrad. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie