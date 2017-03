puls 4 23:20 bis 00:45 Komödie Disaster Movie USA 2008 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Durch ein von Meteoriten bombardiertes New York marschieren somit der propere Will, seine sexy Freundin Amy, der pummelige Calvin, dessen sexy Freundin Lisa (und die schlagfertige Schwangere Juney. Unterwegs treffen sie auf diverse Figuren der gängigen Popkulturszene und aus Filmen der jüngeren Vergangenheit. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Matt Lanter (Will) Vanessa Lachey (Amy) Gary 'G. Thang' Johnson (Calvin) Nicole Parker (Verwunschene Prinzessin) Crista Flanagan (Juney / Hannah Montana) Tad Hilgenbrink (Prinz) Tony Cox (Indiana Jones) Originaltitel: Disaster Movie Regie: Jason Friedberg, Aaron Seltzer Drehbuch: Jason Friedberg, Aaron Seltzer Kamera: Shawn Maurer Musik: Christopher Lennertz Altersempfehlung: ab 16