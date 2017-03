puls 4 22:30 bis 01:00 Actionfilm Snowpiercer COR, USA, F, CZ 2013 Nach einer Vorlage von Joon-ho Bong 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken 2014 scheitert ein globales Experiment zum Stopp des Klimawandels katastrophal und verwandelt die Erde in eine klirrende Eiswüste. 17 Jahre später rast ein spezieller Zug mit den letzten Überlebenden durch ein weltumspannendes Schienennetz. Wenige haben es sich in den vorderen Waggons im puren Luxus eingerichtet, Diktatorin Mason herrscht mit brutaler Polizeigewalt über die bettelarme Mehrheit in den hinteren Abteilen. Mit einem aus dem Kälteschlaf aufgetauten Sicherheitsexperten zetteln Curtis und Edgar eine Revolution an, die sie bis zu Zugführer Wilford bringen soll. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Chris Evans (Curtis) Song Kang Ho (Namgoong Minsu) Tilda Swinton (Mason) John Hurt (Gilliam) Ed Harris (Wilford) Jamie Bell (Edgar) Octavia Spencer (Tanya) Originaltitel: Snowpiercer Regie: Bong Joon Ho Drehbuch: Bong Joon Ho, Kelly Masterson, Jacques Lob, Benjamin Legrand, Jean-Marc Rochette Kamera: Hong Kyung Pyo Musik: Marco Beltrami Altersempfehlung: ab 16