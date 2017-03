TF1 22:45 bis 23:35 Krimiserie Esprits criminels Les leçons du passé USA 2006 Stereo 16:9 HDTV Merken Une arme chimique de destruction massive a été découverte par une équipe des Stups. Gideon, Reid et Prentiss se rendent à Guantanamo pour interroger le chef religieux d'une cellule terroriste dormante. S'ils veulent déjouer l'attentat qui se prépare, les agents doivent obtenir les aveux du prisonnier dans les 48 heures. Les connaissances en langue arabe de l'agent Prentiss sont un précieux atout durant l'interrogatoire. Elle souhaite ainsi prouver qu'elle peut rejoindre l'équipe. Pendant que Gideon interroge le suspect, Reid doit analyser la communication non-verbale du prisonnier de façon à déterminer si celui-ci dit ou non la vérité... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mandy Patinkin (Jason Gideon) Paget Brewster (Emily Prentiss) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) A. J. Cook (Jennifer Jareau) Meredith Monroe (Haley) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Guy Norman Bee Drehbuch: Jim Clemente Kamera: Greg St. Johns Musik: Mark Mancina, Steffan Fantini, Scott Gordon