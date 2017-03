Le plus élégant et le plus mystérieux de tous les tueurs à gages est connu sous le nom de 47, pour le code-barres tatoué dans sa nuque. Méthodique et perfectionniste, il ne rate jamais sa cible. Après chacun de ses contrats, l'agent d'élite se fond dans la nature jusqu'à sa prochaine mission. Mais un jour, Mikhail Belicoff, candidat aux élections russes, va mettre à mal cette procédure bien huilée. L'agent 47, qui n'avait jusqu'alors rencontré aucun écueil, se retrouve en proie au doute... car cette fois, c'est lui qui est visé ! Avec Interpol, les services secrets russes et les tueurs de sa propre agence lancés à sa poursuite, le glacial 47 va devoir se battre comme jamais pour survivre... In Google-Kalender eintragen