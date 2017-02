Les Chitauri, une puissante force extraterrestre, aident le dénommé Loki à se téléporter au sein du quartier général du S.H.I.E.L.D, l'organisation qui préserve la paix au niveau mondial. Là, il réussit à placer sous son emprise Erik Selvig et Clint Barton, avant de voler le fameux cube cosmique et de s'emparer ainsi de son pouvoir illimité... La situation est grave et Nick Fury, le directeur du S.H.I.E.L.D., épaulé par Coulson, son second, décide de reformer l'initiative " Avengers ", une équipe de choc composée d'Iron Man, Thor, Hulk, Captain America, Hawkeye et Black Widow, afin d'empêcher la destruction du monde... Pendant ce temps, Selvig et Barton, toujours sous l'emprise de Loki, travaillent à son service, mais ne peuvent l'empêcher de se faire capturer par Thor. Emprisonné dans la citadelle volante du S.H.I.E.L.D., Loki entreprend de manipuler tous les super-héros... In Google-Kalender eintragen