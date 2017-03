Tele 5 22:05 bis 00:15 SciFi-Film Extraterrestrial - Sie kommen nicht in Frieden CDN, USA 2014 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Kurz nachdem eine junge Frau in einer provinziellen Gemeinde samt Telefonzelle in den Himmel katapultiert wurde und nur die zerschmetterte Zelle zur Erde zurück kehrt, fällt eine Gruppe Teenager in das Nest ein, um in einer benachbarten Waldhütte zu feiern und zu kiffen, bis der Arzt kommt. Am Abend beobachten sie dann, wie ein riesiges Objekt vom Himmel notlandet und den Trümmern eine Gestalt entsteigt, die man sodann über den Haufen schießt. Das hätten die Kids besser gelassen, denn die Rache der Aliens folgt auf dem Fuß. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Brittany Allen (April) Freddie Stroma (Kyle) Melanie Papalia (Melanie) Jesse Moss (Seth) Michael Ironside (Travis) Gil Bellows (Sheriff Murphy) Anja Savcic (Lex) Originaltitel: Extraterrestrial Regie: Colin Minihan Drehbuch: The Vicious Brothers, Stuart Ortiz, Colin Minihan Kamera: Samy Inayeh Musik: Blitz//Berlin Altersempfehlung: ab 16