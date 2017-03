Tele 5 22:26 bis 00:20 SciFi-Film World of Tomorrow - Die Vernichtung hat begonnen USA 2014 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ein gewaltiger Meteorit steuert auf die Erde zu und schickt schon mal ein paar Ladungen voraus. Die NASA plant darauf, den Brocken in viele kleine zu sprengen und schickt ihr bestes Astronautenteam. Unterdessen macht ein Feuerwehrmann auf Erden eine unschöne Entdeckung: Mit dem ersten Meteoritenschauer kamen außerirdische Invasoren und entführen nun unter anderem die Tochter des Feuerwehrmanns. Da versteht der Papa keinen Spaß und geht zum Gegenangriff über. Dabei entdeckt er die Achillesferse der Aliens. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Kelly Hu (Dr. Gordon) Anthony Marks (Captain James Wheeler) Robert Picardo (General Magowan) Lane Townsend (Chris Meher) Morgan West (Rick Sullivan) Mitchell Carpenter (Colonel Mac) Nick Stellate (Major Blake) Originaltitel: Age of Tomorrow Regie: James Kondelik Drehbuch: Jacob Cooney, Bill Hanstock Kamera: Ben Demaree Musik: Chris Cano Altersempfehlung: ab 16