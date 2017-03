SAT.1 Gold 22:15 bis 00:15 Thriller Bei Anruf: Mord USA 1954 Nach dem gleichnamigen Bühnenstück von Frederick Knott 16:9 20 40 60 80 100 Merken Um seine Scheidung zu verhindern, plant der alternde Ex-Tennis-Champion Tony Wendice, seine reiche Frau Margot zu ermorden. Er erpresst seinen früheren Schulkameraden Lesgate dazu, den Mord auszuführen. Um sich ein einwandfreies Alibi zu verschaffen, geht Tony am betreffenden Abend mit dem Schriftsteller Mark aus und lässt seine Frau alleine in der Wohnung. Dann wird Margot durch einen Anruf zum Telefon gelockt, wo unbemerkt der Mörder lauert ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ray Milland (Tony Wendice) Grace Kelly (Margot Mary Wendice) Robert Cummings (Mark Halliday) John Williams (Chefinspektor Hubbard) Anthony Dawson (Charles Alexander Swann) Leo Britt (Geschichtenerzähler bei Party) Patrick Allen (Detective Pearson) Originaltitel: Dial M for Murder Regie: Alfred Hitchcock Drehbuch: Frederick Knott Kamera: Robert Burks Musik: Dimitri Tiomkin Altersempfehlung: ab 16