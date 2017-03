Cydney et Cliff, jeunes mariés, choisissent de passer leur lune de miel à Hawaï. L'ambiance de cette escapade amoureuse est vite assombrie : ils apprennent qu'un couple de tueurs se baladerait sur l'île et tuerait d'autres couples. Décidés malgré tout à continuer leur périple, Cydney et Cliff ne peuvent s'empêcher de s'interroger sur les intentions de toutes les personnes croisées sur leur chemin. Et si les tueurs se cachaient sous les traits de ce jeune couple d'autostoppeurs - Leur inquiétude grandit fortement lorsqu'ils se rendent compte que ces derniers sont sur la même piste qu'eux. Cydney et Cliff ne tardent pas à s'enfoncer dans la psychose? In Google-Kalender eintragen