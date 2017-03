ATV 2 22:00 bis 22:55 Krimiserie Rookie Blue Eine Frage der Loyalität CDN 2011 Stereo Merken Andy und Chris nehmen an einem Training der polizeilichen Reiterstaffel teil, wobei alte Freundschaften und neue Bekanntschaften persönliche Herausforderungen mit sich bringen. Dov und Gail sollen sich um eine junge asiatische Frau kümmern, die nach einer Bombendrohung, mit der sie einen Initialisierungsmord einer lokalen Gang verhindern wollte, in das Visier der Polizei geraten war. Dov unterschätzt die Dosierung seiner Schmerztabletten, weswegen er während des Einsatzes high wird und komplett neben sich steht. In seinem benommenen Zustand eröffnet er Gail seine Gefühle für sie?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Missy Peregrym (Andy McNally) Travis Milne (Chris Diaz) Gregory Smith (Dov Epstein) Enuka Okuma (Traci Nash) Ben Bass (Sam Swarek) Eric Johnson (Detective Luke Callaghan) Charlotte Sullivan (Gail Peck) Originaltitel: Rookie Blue Regie: Steve DiMarco Drehbuch: Adam Pettle Kamera: David Perrault Musik: Ron Sures Altersempfehlung: ab 16

