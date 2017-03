DR Kultur 22:00 bis 22:30 Sonstiges Einstand Das Studio Musikfabrik. Die Nachwuchsakademie für Neue Musik in Nordrhein-Westfalen Merken Seit 2009 hat das Ensemble Musikfabrik seine eigene Nachwuchsakademie: das "Studio Musikfabrik". Dessen Vorläufer wiederum gibt es schon seit 2006, damals unter dem Namen "LandesJugendEnsemble". Die Musiker des Studios sind zwischen 14 und 21 Jahre alt. Mehrmals im Jahr treffen sie sich zu intensiven Arbeitsphasen. Dann werden sie von Profimusikern in Spieltechniken und der Interpretation von Neuer Musik unterrichtet. 2012 war das Studio Musikfabrik zu den Darmstädter Ferienkursen für Neue Musik eingeladen. Ein Novum, denn noch nie vorher durfte ein Jugendensemble in Darmstadt spielen. In Google-Kalender eintragen

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 263 Min. Undercover in Paris

Krimi

3sat 00:05 bis 01:45

Seit 78 Min. Skispringen

Ski

Eurosport 00:05 bis 01:30

Seit 78 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 00:15 bis 01:50

Seit 68 Min.