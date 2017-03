Servus TV 22:10 bis 00:00 Thriller Spiel auf Zeit USA 1998 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Alarmstufe Eins herrscht für das Security Team des US-Verteidigungsministers, als dieser unbedingt einem Boxkampf in Atlantic City beiwohnen möchte. Auch die örtliche Polizei wird herangezogen, darunter der Polizist Rick Santoro (Nicolas Cage). Doch trotz aller Sicherheitsmaßnahmen wird der Minister ermordet. Kevin Dunne (Gary Sinise), ein enger Vertrauter des Opfers und mit Rick gut befreundet, kann den Täter kurz darauf stellen und töten. Bei den anschließenden Ermittlungen gerät Julia Costello in Verdacht, das Attentat organisiert zu haben. Rick macht Julia ausfindig, erfährt jedoch von ihr, dass sie dem Minister Beweise für ein fehlerhaftes Waffensystem übergeben wollte. Rick beginnt, nach den wahren Hintergründen des Verbrechens zu forschen. Dabei gerät er zunehmend in Lebensgefahr. Action-Spezialist Brian De Palma konnte sich bei seinem Thriller "Spiel auf Zeit" auf ein Team aus vertrauten Mitarbeitern stützen. So schrieb das Drehbuch der bekannte Autor David Koepp, von dem auch die Skripte zu den De Palma-Filmen "Carlito's Way" und dem ersten "Mission Impossible" stammen. Für diese Filme und viele andere De Palma-Werke lieferte Stephen H. Burum die Bilder, und auch diesmal stand Burum hinter der Kamera. Großartig seine mit einer Steadicam gedrehte 13-Minütige, nahezu durchgehende Kamerafahrt zu Beginn des Films. Für Hauptdarsteller und Oscar Preisträger Nicolas Cage in der Rolle des Polizisten Rick war es dagegen die erste Zusammenarbeit mit De Palma. (OT: Snake Eyes) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nicolas Cage (Rick Santoro) Gary Sinise (Kevin Dunne) John Heard (Gilbert Powell) Carla Gugino (Julia Costello) Stan Shaw (Lincoln Tyler) Kevin Dunn (Lou Logan) Michael Rispoli (Jimmy George) Originaltitel: Snake Eyes Regie: Brian De Palma Drehbuch: David Koepp Kamera: Stephen H. Burum Musik: Ryuichi Sakamoto Altersempfehlung: ab 12

