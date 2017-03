RTS Un 23:00 bis 00:00 Sonstiges The Affair Réactions en chaîne USA 2015 Merken Alison est déconcertée par le changement d'attitude de ses hôtes, particulièrement Yvonne. Elle est persuadée que cela a un rapport avec le contenu du livre de Noah, qu'il lui a soigneusement caché jusque-là. De son côté, Cole est en désaccord avec les plans de son frère Scotty pour se refaire financièrement. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dominic West (Noah Solloway) Ruth Wilson (Alison Bailey) Maura Tierney (Helen Solloway) Joshua Jackson (Cole Lockhart) Josh Stamberg (Max Cadman) Julia Goldani Telles (Whitney Solloway) Jake Siciliano (Martin Solloway) Originaltitel: The Affair Regie: Laura Innes Drehbuch: Sharr White Musik: Marcelo Zarvos

