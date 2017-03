N24 Doku 22:05 bis 23:00 Dokumentation Lost Places - Abschussrampen GB 2016 Merken Von Menschen gemacht und von eben diesen verlassen: Von den einst bedeutendsten Forschungsstützpunkten für Raumfahrttechnik sind heute zum Großteil nur noch Ruinen zurückgeblieben. Die N24-Dokumentation nimmt die Überreste ehemaliger Raketenabschussrampen unter die Lupe, gibt Einsichten in den regen Forschungsbetrieb von damals und verfolgt den langen Weg der Raumfahrtechnik bis hin zum ersten bemannten Flug ins All. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Abandoned Engineering

