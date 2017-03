SWR 22:00 bis 23:30 Talkshow Nachtcafé Gäste bei Michael Steinbrecher Was hält Familie zusammen? D 2017 Stereo Dolby Untertitel 16:9 HDTV Merken "Das bleibt in der Familie!" - Vertrauen, Geborgenheit, für den anderen einstehen, so stellt man sich die ideale Familie vor. Doch die Realität sieht oft anders aus. Immer wieder kommt es zu Konflikten und Brüchen und oftmals dauert es Jahre, bis man wieder zueinander findet. Aber was hält Familie letztendlich zusammen? Darüber spricht Michael Steinbrecher diese Woche im Nachtcafé. Familie spielt im Leben jedes Menschen eine zentrale Rolle. Schon im Kindesalter prägt sie und beeinflusst ein Leben lang. Im Zeitalter der Patchworkfamilie ist dabei schon lange klar: Blut ist nicht unbedingt dicker als Wasser und auch keine Garantie für eine glückliche Familie. Aber was sorgt dann dafür, dass Familien zusammenhalten? Sind es Besitz oder Traditionen, die mit Herzblut und Stolz gepflegt werden? Oder sind es gemeinsame Werte, Erlebnisse und Schicksale, die verbinden? Die Gäste bei Michael Steinbrecher: Eine Partnerschaft auf Augenhöhe ist für die Politikerin Bärbel Höhn die Grundlage für den Zusammenhalt ihrer Familie. Ebenso wichtig sind: Eine gemeinsame Linie bei der Erziehung der Kinder und Familienrituale, die die Gemeinschaft stärken. "Ich glaube, damit eine Familie zusammenhält, müssen gemeinsame Interessen da sein, oft sogar gemeinsame Kinder." In der berühmten Zirkusdynastie Knie teilt sich die Familie seit Generationen Wohnung und Arbeitsplatz. Konflikte und Streit gibt es - "aber nur hinterm Vorhang", wie Fredy Knie jun. betont. Die Darbietung fürs Publikum hat oberste Priorität und wer sich nicht einbringt, muss gehen. Großvater Fredy und sein Enkel Ivan Knie führen das Lebenswerk der Familie weiter. Beide sind sich einig: "Ich bin stolz, ein Knie zu sein." Rosi Forstmaiers Beziehung zur Schwiegermutter war zwar von Anfang an schwierig. Dass daran jedoch einmal die Familie zerbrechen würde, hätte Rosi niemals für möglich gehalten. Eigentlich sollten sie und ihr Mann einmal den elterlichen Bauernhof übernehmen. Doch der Streit endete in einer Tragödie. "Wir hatten bis zuletzt Hoffnung, dass wir bleiben können. Doch dann kam der Tag der Zwangsräumung." Im Alter von nur elf Jahren wurde Alexander Benede seine Mutter genommen, getötet von seinem eigenen Vater. Als der Junge an nichts mehr glaubte, trat der Polizist Carlos Benede in sein Leben. Nachdem er ihn beim Strafprozess betreut hatte, wuchs bei Alexander die Hoffnung, dauerhaft bei Carlos leben zu können. Ohne lange zu zögern, nahm der ihn bei sich auf. "Er hat mir eine neue Familie geschenkt", sagt Alexander heute. Schon als Kind hatte Janina Filev kein gutes Verhältnis zu ihrem Vater. Nach der Trennung der Eltern brach der Kontakt fast vollständig ab. Jahre später sah sie ihren Vater wieder - auf der Intensivstation. Ein Schock und gleichzeitig ein Wendepunkt. "Wenn man sich gegenseitig vergibt, dann ist da eine Basis, auf der man aufbauen kann", sagt Filev heute. Der Psychotherapeut Dr. Wolfgang Krüger beobachtet eine Veränderung in den Familienbeziehungen. Normen, die noch vor 20 Jahren als selbstverständlich galten, stellen heute für viele Menschen nur noch eine "Wohlfühl-Option" dar. Doch der Tiefenpsychologe ist sich sicher: "Der Familienzusammenhalt ist für die meisten Menschen noch immer das Wichtigste im Leben. Es sind die Wurzeln und die Heimat, die wir innerhalb der Familie finden." In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Bärbel Höhn (Politikerin), Fredy Knie jun. (führt die Traditionen der berühmten Zirkusdynastie Knie fort), Ivan (Enkel von Fredy Knie jun.), Rosi Forstmaier (Streit mit der Schweigermutter führte zum Verlust des Familienhofes), Alexander Benede (sein Vate Originaltitel: Nachtcafé

