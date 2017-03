Kabel1 Doku 22:45 bis 23:30 Dokumentation Megaschiffe - Giganten der Meere Schüttgutfrachter MV Paul R. Tregurtha CDN 2008 16:9 HDTV Merken Die MV Paul R. Tregurtha ist mit 1.000 Fuß Länge der längste Frachter auf den Großen Seen. 71.000 Tonnen Kohle können mit dem Schiff transportiert werden. Nach der Winterpause ist die MV Paul R. Tregurtha das erste Schiff, das wieder in See sticht. Sie soll eine Ladung Kohle zu einem Kraftwerk in der Nähe von Detroit liefern. Unter den kalten Wetterbedingungen ist dies keine leichte Aufgabe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mighty Ships

