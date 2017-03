BR Fernsehen 22:00 bis 22:45 Comedy Grünwald Freitagscomedy D 2017 Stereo 16:9 Merken Kult-Comedy mit Sketchen, Stars und viel bayerischem Humor. Gast in dieser Sendung: Kabarettist Helmut Schleich In der März-Ausgabe der "Grünwald Freitagscomedy" sorgen Günter Grünwald und seine Kultfiguren für beste Stimmung: Joe Waschl kocht, Hausmeister Bamberger liefert das Bier und Bonzo die dummen Sprüche. Dass auch die weiblichen Zuschauer voll auf ihre Kosten kommen, dafür sorgt Fitnessguru Gaggi Stangerl mit seinem weißbiergestählten Traumkörper. Furiose Sketche, bitterböse Kommentare und Turbulenzen um die rosa Chaosreporterin Veronika Bergmann gibt es wie immer obendrein. Mit von der Partie ist diesmal Helmut Schleich. Mit seinem Talent zur blitzschnellen Verwandlung ist er das Chamäleon unter den bayerischen Kabarettisten. Seine präzise gezeichneten Figuren vom Proletarier bis zum Wutbürger nehmen den Zuschauer mit auf eine aberwitzige Reise in die Tiefen der bayerischen Befindlichkeit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Günter Grünwald Gäste: Gäste: Helmut Schleich Originaltitel: Grünwald Freitagscomedy

