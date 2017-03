SAT.1 Gold 22:05 bis 23:00 Krimiserie Wolffs Revier Ich knall' dich ab D 1993 16:9 Merken Ein verzweifelter Hilferuf erreicht die Polizei: Thomas Tauber hat panische Angst vor seiner Ex-Frau Sonja. Die hat gedroht, ihn zu erschießen, sollte er ihr nicht sein Ferienhaus in Spanien schenken. Zwar findet Sawatzki bei einer Hausdurchsuchung nur eine Spielzeugpistole, doch schon kurze Zeit später ist Thomas Tauber tot! Hat Sonja die Tat begangen oder steckt vielleicht Peter Tauber dahinter, der Bruder des Ermordeten? Immerhin war der in der Mordnacht bei Thomas ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jürgen Heinrich (Andreas Wolff) Nadine Seiffert (Verena Wolff) Gerd Wameling (Dr. Peter Fried) Klaus Pönitz (Günther Sawatzki) Eckhard Heise (Horst Buchwald) Elia Zimmermann (Ellen Wolff) Peter Sattmann (Peter Tauber) Originaltitel: Wolffs Revier Regie: Michael Mackenroth Drehbuch: Karl Heinz Willschrei Kamera: Dietmar Kölzer Musik: Nikolaus Glowna Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 261 Min. Undercover in Paris

Krimi

3sat 00:05 bis 01:45

Seit 76 Min. Skispringen

Ski

Eurosport 00:05 bis 01:30

Seit 76 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 00:15 bis 01:50

Seit 66 Min.