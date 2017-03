RTL Passion 22:05 bis 22:35 Daily Soap Gute Zeiten, schlechte Zeiten D 2017 Merken Jule ist von Tuners Zurückweisung verletzt. Ein Mädelsabend soll ablenken, doch alles kommt anders: Aus der gemütlichen Runde wird eine Party und aus der Ablenkung ein Besuch vor Tuners Haustür, um diesem trotzig die Meinung zu geigen, woraufhin Tuner ihr klarmacht, dass sie für ihn zu unreif sei. Gedemütigt will Jule von Tuner nichts mehr wissen... Lilly wundert sich, als John ihr romantische Smiley-Nachrichten schickt. Die beiden waren sich doch einig, dass zwischen ihnen nichts läuft. Als Oskar sich als Urheber der Smileys entpuppt, ist es allerdings schon zu spät: Die Gerüchteküche rund um John und Lilly geht wieder los. Und obwohl sich beide zuerst einen Spaß aus ihrem Pärchen-Irrtum machen, wird es am Ende doch ernster, als gedacht... Katrin muss sich um Tills Zimmer kümmern. Als Lilly nachhakt, was mit dem Raum passieren soll, beschließt Katrin tapfer, das Zimmer zu räumen. Der Versuch endet in Tränen: Katrin ist noch nicht bereit. Sie wird von Maren aufgefangen und beschließt, das Zimmer vorerst unberührt zu lassen. Nichtsahnend, dass dies nach Jules Party nicht mehr möglich ist... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Janina Uhse (Jasmin Flemming) Daniel Fehlow (Leon Moreno) Wolfgang Bahro (Dr. Jo Gerner) Anne Menden (Emily Badak) Ulrike Frank (Katrin Flemming) Jörn Schlönvoigt (Philip Höfer) Originaltitel: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

