RTL Plus 22:15 bis 22:40 Comedyserie Das Amt Diebeskummer D 2002 Stereo Merken Hagens Neffe Harald macht ein Praktikum im Amt. Hagen ist sehr stolz auf Harald, den angehenden Juristen, doch dann entpuppt sich Harald als Kleptomane und hängt Hagen geschickt den Diebstahl an. Ulla hat einen neuen Verehrer, der ihr ein wunderschönes Armband geschenkt hat. Als ein zweites, absolut identisches Armband im Amt auftaucht, ist sich Ulla sicher, dass Klaus sie betrügt. Und dann findet sie auch noch heraus, wem das zweite Armband gehört: ausgerechnet Silvia Meier! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jochen Busse (Hagen Krause) Ulrike Bliefert (Ulla Herbst) Claudia Scarpatetti (Nadia Schäfer) Thorsten Nindel (Rüdiger Poppels) Günter Bothur (Dr. Stüsser) Gerd Lohmeyer (Lünebach) Leonhard Mader (Kimmel) Originaltitel: Das Amt Regie: Titus Selge Drehbuch: Dietmar Jacobs, Oliver König

