kabel eins 22:05 bis 23:05 Krimiserie Castle Neuanfang USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV Wieder da Merken Nach dem Mordanschlag auf Beckett während Captain Montgomerys Beerdigung warten ihre Kollegen vergeblich darauf, dass sie sich bei ihnen meldet. Erst drei Monate später kehrt sie ins Revier zurück. Castle ist mittlerweile nicht mehr für die Polizei tätig, da es zu Differenzen zwischen ihm und dem neuen Captain Victoria Gates gekommen ist. Nachdem Beckett eine Schießprüfung ablegen muss, um ihre Waffe zurückzuerlangen, soll sie den Mord an einem Promigirl aufklären ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nathan Fillion (Richard Castle) Stana Katic (Kate Beckett) Molly C. Quinn (Alexis Castle) Seamus Dever (Kevin Ryan) Susan Sullivan (Martha Rodgers) Jon Huertas (Javier Esposito) Tamala Jones (Lanie Parish) Originaltitel: Castle Regie: Rob Bowman Drehbuch: Andrew W. Marlowe Kamera: Bill Roe Musik: Robert Duncan Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 258 Min. Undercover in Paris

Krimi

3sat 00:05 bis 01:45

Seit 73 Min. Skispringen

Ski

Eurosport 00:05 bis 01:30

Seit 73 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 00:15 bis 01:50

Seit 63 Min.