Das Erste 22:00 bis 23:30 Krimi Tatort Borowski und der Himmel über Kiel D 2014 Stereo Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken In Mundsforde, einem kleinen Dorf bei Kiel, wird der abgetrennte Kopf eines jungen Mannes gefunden. Der 20-jährige Mike war vor seinem gewaltsamen Tod offensichtlich von der Droge Crystal-Meth abhängig. Die Kommissare Klaus Borowski und Sarah Brandt ermitteln in der Kieler Drogenszene. Nach einem Fahndungsaufruf meldet sich Rita, die Freundin des Verstorbenen. Sie erzählt den Kommissaren von ihrer Liebe zu Mike, eine Geschichte voller Hoffnung auf ein neues Leben, Rausch und Ekstase. Obwohl Rita seit kurzem clean ist, lehnt sie jede Zusammenarbeit mit der Polizei ab. Borowski fühlt sich durch Rita an seine Tochter Carla erinnert. Er setzt Rita unter Druck, verspricht ihr, sie zu schützen. In ihrer Not beschuldigt Rita zwei Dealer - und bringt sich damit in Gefahr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Axel Milberg (Klaus Borowski) Sibel Kekilli (Sarah Brandt) Thomas Kügel (Roland Schladitz) Jan Peter Heyne (Ernst Klee) Joel Basman (Mike Nickel) Elisa Schlott (Rita Holbeck) Alexander Finkenwirth (Harald Wagner) Originaltitel: Tatort Regie: Christian Schwochow Drehbuch: Rolf Basedow Kamera: Frank Lamm Musik: Daniel Sus Altersempfehlung: ab 12

