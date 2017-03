Disney Channel 23:20 bis 23:45 Comedyserie Die Nanny Der Weinkeller USA 1993 Stereo HDTV Merken Frans Mutter Sylvia will ihren 50. Geburtstag mit einem großen Fest begehen. Da Maxwell und C.C. von einem berühmten Kritiker in dessen Landhaus eingeladen sind, stellt Maxwell sein eigenes Haus großzügig für die Feierlichkeiten zur Verfügung. Während die Vorbereitungen für das Fest schon auf Hochtouren laufen, sperrt sich C.C. versehentlich selbst im Weinkeller ein. Kurz darauf glaubt C.C., die Rettung sei nahe, wird jedoch böse enttäuscht, als auch Fran, die im Keller erscheint, die Tür hinter sich zufallen lässt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Fran Drescher (Fran Fine) Charles Shaughnessy (Maxwell Sheffield) Daniel Davis (Niles) Lauren Lane (C. C. Babcock) Nicholle Tom (Maggie Sheffield) Benjamin Salisbury (Brighton Sheffield) Madeline Zima (Grace Sheffield) Originaltitel: The Nanny Regie: Lee Shallat Drehbuch: Eileen O'Hare Kamera: Mikel Neiers Musik: Timothy Thompson

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 261 Min. Undercover in Paris

Krimi

3sat 00:05 bis 01:45

Seit 76 Min. Skispringen

Ski

Eurosport 00:05 bis 01:30

Seit 76 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 00:15 bis 01:50

Seit 66 Min.