National Geographic Wildlife 23:15 bis 00:05 Dokumentation Yellowstone - Konkurrenz für den Grizzly USA 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Über mehrere Generationen waren Grizzlybären die unangefochtene Nummer Eins unter den Raubtieren im Yellowstone-Nationalpark. Doch dann tauchte plötzlich ein alter Bekannter auf, um den Grizzlys ihre Position streitig zu machen - der Wolf. Der Einzug der Wolfsrudel im Yellowstone-Nationalpark bedeutet für die Bären eine enorme Umstellung. "Yellowstone - Konkurrenz für den Grizzly" zeigt den Kampf zwischen Wolf und Grizzly um den Platz an der Spitze der Nahrungskette. Mitten in diesem Kampf müssen sich die beiden Bärenjungen Milo und Max behaupten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Grizzly Caldron

