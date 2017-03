History 22:20 bis 22:45 Dokusoap Die Werkstatt-Helden Chopper, Cooper und Camaro USA 2016 Stereo 16:9 Merken Danny nimmt ein psychedelisches Chopper-Projekt an, das so cool ist, dass er sich Sorgen macht, ob er es dem Kunden aushändigen kann, wenn es fertig ist. Während an dem Motorrad gearbeitet wird, sieht sich Danny zwei Mini Cooper und einen seltenen Camaro mit geteilter Stoßstange an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Counting Cars Altersempfehlung: ab 12

