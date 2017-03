TNT-Serie 22:40 bis 23:25 Krimiserie Burn Notice Kaltgestellt USA 2007 Merken Michael Weston gehört zu den besten Spionen der USA. Er arbeitet gerade in Nigeria an einem heiklen Fall, als er von seiner Behörde plötzlich und scheinbar grundlos kaltgestellt wird. Zurück in den USA, in seiner Heimatstadt Miami, will Michael wissen, wer hinter seiner Entlassung steckt. Doch das ist gar nicht so leicht, denn er hat weder Papiere, noch Geld, noch seine alten Kontakte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeffrey Donovan (Michael Westen) Gabrielle Anwar (Fiona Glenanne) Bruce Campbell (Sam Axe) Sharon Gless (Madeline Westen) David Zayas (Javier) Ray Wise (Mr. Pyne) Dan Martin (Dan Siebels) Originaltitel: Burn Notice Regie: Jace Alexander Drehbuch: Matt Nix, Ben Watkins Kamera: Roy H. Wagner Musik: John Dickson

