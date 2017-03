TNT Film 23:30 bis 01:15 Actionfilm Mortal Kombat USA 1995 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der böse Zauberer Shang Tsung hat seine Feinde in neun Generationen besiegt. Wenn er auch im zehnten Mortal Kombat-Turnier siegt, wird das Böse, das die Outworld bestimmt, für immer die Erde regieren. Der mächtige Gott Rayden und seine Krieger Sonya Blade, Johnny Cage und Lui Kang müssen jetzt tiefer in ihre Seele blicken um die Kräfte zu entdecken, die sie für diesen schwierigen Kampf benötigen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Lambert (Lord Rayden) Robin Shou (Liu Kang) Linden Ashby (Johnny Cage) Cary-Hiroyuki Tagawa (Shang Tsung) Bridgette Wilson-Sampras (Sonya Blade) Talisa Soto (Kitana) Trevor Goddard (Kano) Originaltitel: Mortal Kombat Regie: Paul Anderson Drehbuch: Kevin Droney Kamera: John R. Leonetti Musik: George S. Clinton Altersempfehlung: ab 16

