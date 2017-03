Sky 1 22:50 bis 23:20 Comedyserie Ballers Kickoff USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Früher war Spencer Strasmore (Dwayne "The Rock" Johnson) ein gefeierter American-Football-Star. Jetzt kämpft er damit, eine neue Rolle zu finden. Er versucht sich als Mentor für junge Spieler wie den talentierten Vernon (Donovan W. Carter), der in der Klemme steckt. Gleichzeitig drängt sein Geschäftspartner Joe (Rob Corddry) Spencer dazu, endlich seine "Freundschaften zu monetarisieren". - HBO-Comedyserie um einen alternden Footballstar, mit Ex-Profi-Wrestler und -Footballer Dwayne "The Rock" Johnson in seiner ersten großen TV-Rolle stark besetzt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dwayne Johnson (Spencer Strasmore) John David Washington (Ricky Jerret) Omar Benson Miller (Charles Greane) Donovan W. Carter (Vernon Littlefield) Troy Garity (Jason) Jazmyn Simon (Julie Greane) Rob Corddry (Joe) Originaltitel: Ballers Regie: Peter Berg Drehbuch: Stephen Levinson Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 262 Min. Undercover in Paris

Krimi

3sat 00:05 bis 01:45

Seit 77 Min. Skispringen

Ski

Eurosport 00:05 bis 01:30

Seit 77 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 00:15 bis 01:50

Seit 67 Min.