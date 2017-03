Sky Nostalgie 22:00 bis 00:05 Fantasyfilm Superman III - Der stählerne Blitz USA 1983 Nach den Comics von Joe Shuster Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der schurkische Industriemagnat Webster (Robert Vaughn) bringt Superman (Christopher Reeve) mit Kryptonit in Kontakt. Superman wird daraufhin bösartig. Mit Hilfe eines Supercomputers beginnt Webster unterdessen, die gesamte Weltwirtschaft unter seine Kontrolle zu bringen. - Dritter Teil der Fantasy-Reihe mit Christopher Reeve in der Rolle des Superhelden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Reeve (Superman / Clark Kent) Richard Pryor (Gus Gorman) Robert Vaughn (Ross Webster) Annette O'Toole (Lana Lang) Margot Kidder (Lois Lane) Jackie Cooper (Perry White) Annie Ross (Vera Webster) Originaltitel: Superman III Regie: Richard Lester Drehbuch: David Newman, Leslie Newman Kamera: Robert Paynter Musik: Ken Thorne, John Williams, Giorgio Moroder Altersempfehlung: ab 12

