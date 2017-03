TNT Comedy 22:10 bis 22:35 Comedyserie King of Queens Folge: 103 Himmel und Hölle USA 2002 16:9 Merken Nach einem widerwilligen Besuch der Sonntagsmesse entdecken Carrie - und später auch Doug - die wundersame Kraft des Gebets: Offenbar werden ihre Gebete vom Herrgott persönlich erhört. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Jerry Stiller (Arthur Spooner) Gary Valentine (Danny Heffernan) Nicole Sullivan (Holly Shumpert) Patton Oswalt (Spencer "Spence" Olchin) Victor Williams (Deacon Palmer) Originaltitel: The King of Queens Regie: Rob Schiller Drehbuch: Ilana Wernick

