Hessen 23:10 bis 23:55 Krimiserie Die Kommissarin Der zehnte Mord D 1994 Untertitel Merken Ein Sittenstrolch treibt seit Wochen sein Unwesen. Doch diesmal liegt der Fall anders: Das Opfer wurde ermordet. Bevor Kommissarin Lea Sommer ihre Ermittlungen aufnimmt, bietet die bekannte Buchautorin und Journalistin Franziska Wolf die Mithilfe ihrer Zeitung an. Es ist der zehnte Mord in diesem Jahr, und die Öffentlichkeit hat ein Interesse an der Aufklärung dieses Falles - so argumentiert Franziska Wolf. Lea Sommer, anfangs skeptisch, geht auf das Angebot ein, obwohl sie sich kaum etwas davon verspricht. Aber bei der Lösung des Falles kommt es zu einer für alle überraschenden Wendung - und das mit Hilfe der Journalistin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hannelore Elsner (Lea Sommer) Til Schweiger (Nick Siegel) Karlheinz Lemken (Henning Burre) Carola Regnier (Franziska Wolf) Roland Schäfer (Dr. Werner Reuter) Guido Sherr (Daniel Sommer) Annette Kreft (Angela Reddemann) Originaltitel: Die Kommissarin Regie: Erwin Keusch Drehbuch: Klaus Bädekerl, Isolde Sammer Kamera: Dietmar Koelzer Musik: Andreas Köbner