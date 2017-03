ONE 23:20 bis 00:45 Komödie Jack in Love USA 2010 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der New Yorker Jack (Philip Seymour Hoffman) ist ein Typ, dessen Aussehen und Lebensweise alles andere als bürgerlich zu bezeichnen eine Untertreibung wären. Er ist Dauersingle, arbeitet als Fahrer beim Limousinen-Service seines Onkels (Richard Petrocelli) und lebt in einem kleinen Kellerapartment in dessen Haus. Seine große Leidenschaft gehört der Reggaemusik, melancholische Romantik fasziniert ihn. Seine Haare trägt er als rotblonden Rastaschopf, den er jedoch verschämt unter einer Wollmütze versteckt. Natürlich sehnt der schüchterne Jack sich nach Liebe. Aber wo soll ein Typ wie er schon eine Frau kennenlernen? Sein Kollege und bester Freund Clyde (John Ortiz) und dessen attraktive Frau Lucy (Daphne Rubin-Vega) wollen das ändern. Zu gerne möchten sie Jack zu einer Freundin verhelfen. Also stellen sie einen Kontakt zu Lucys Arbeitskollegin Connie (Amy Ryan) her, einem hübschen Mauerblümchen, das mindestens so schüchtern ist wie Jack selbst. Tatsächlich scheint sich zwischen den beiden nach ersten Anlaufschwierigkeiten eine zaghafte Liebe zu entwickeln. Umgekehrt beginnt es in der vermeintlich harmonischen Ehe von Clyde und Lucy gewaltig zu kriseln. Bei einem Abendessen, zu dem auch Jack und Connie eingeladen sind, läuft die angespannte Situation auf aberwitzige Weise aus dem Ruder. Der 2014 verstorbene Philip Seymour Hoffman hatte seinen ersten Film nach Bob Glaudinis Theaterstück inszeniert. Kammerspielartig erzählt der Film von Männerfreundschaft, zarten Gefühlen, Hoffnung und Enttäuschung im Alltag einfacher New Yorker Arbeiter. Während die Ehe seiner Freunde zerbricht, findet der rotblonde Dreadlock-Träger seine große Liebe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Philip Seymour Hoffman (Jack) Amy Ryan (Connie) John Ortiz (Clyde) Daphne Rubin-Vega (Lucy) Thomas McCarthy (Dr. Bob) Richard Petrocelli (Onkel Frank) Lola Glaudini (Italienerin) Originaltitel: Jack Goes Boating Regie: Philip Seymour Hoffman Drehbuch: Bob Glaudini Kamera: Mott Hupfel Musik: Grizzly Bear, Evan Lurie Altersempfehlung: ab 12