RTL NITRO 22:05 bis 23:00 Actionserie Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei Der Fahrer D 2006 Merken 10. Staffel, Folge 8: Die Autobahnpolizisten wollen eine Bande von professionellen Autodieben hoch gehen lassen und heuern dafür als Spitzel ihren alten Bekannten Sven Racke, einen verurteilten Autodieb, an. Doch bei einem riskanten Überfall wird Sven als Informant enttarnt und gerät in Lebensgefahr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Erdogan Atalay (Semir Gerkhan) René Steinke (Tom Kranich) Mark Waschke (Sven Racke) Murat Yilmaz (Lennert) Julia Dietze (Lara) Adrian Topol (Thilo) Charlotte Schwab (Anna Engelhardt) Originaltitel: Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei Regie: Ed Ehrenberg Drehbuch: Mike Bäuml Musik: Kay Skerra Altersempfehlung: ab 12