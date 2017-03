Nick 22:55 bis 23:45 Dokusoap Catfish: The TV Show Jasmine & Mike USA 2012 Merken Nev und Max fliegen nach Atlanta in Georgia, um Jasmine zu helfen, die seit zwei Jahren eine virtuelle Beziehung über Facebook zu dem angeblichen Model-Agenten Mike führt, von dem sie nur fünfzehn Minuten entfernt wohnt und mit dem sie in zwei dieser Jahren nur zwei Mal kurz telefoniert hat. Nev und Max erhalten per Telefon eine Bestätigung von Mikes Angaben durch eine alte Schulfreundin von Mike namens Ceanna. Sie bekommen Mike aber nicht ans Telefon. Jasmine kann ihn per SMS aber schließlich doch noch zu einem Treffen überreden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Yaniv Schulman (Himself) Max Joseph (Himself) Originaltitel: Catfish: The TV Series Altersempfehlung: ab 16