Nick 22:00 bis 22:55 Dokusoap Catfish: The TV Show - Colombia Karem - Juan David (Laura) COL Merken In dieser Folge geht es um die Kolumbianerin Karem, die sich in den Türken Juan David verliebt hat, der angeblich an Leukämie leidet. Diego und Sebas finden heraus, dass hinter dem Profil Karems ehemalige Freundin Laura steckt. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Catfish: The TV Show - Colombia