Servus TV 22:10 bis 00:10 Krimi Lonely Hearts Killers USA, D 2006 Stereo 16:9 HDTV Nach Ende des Zweiten Weltkriegs herrscht Männermangel, und so ist es ein leichtes Spiel für Ray (Jared Leto), einsame Frauen zu betrügen. Eines Tages lernt der Heiratsschwindler die Krankenschwester Martha (Salma Hayek) kennen. Die beiden werden zum Liebespaar. Als Bruder und Schwester getarnt, bringen sie ihre weiblichen Opfer um die Ersparnisse. Martha wird immer eifersüchtiger. Als sie Ray mit einer anderen entdeckt, tötet Martha die junge Frau. Es ist der Beginn einer brutalen Mordserie. Die beiden Polizisten Elmer (John Travolta) und Charles (James Gandolfini) sind den kaltblütigen Killern jedoch bereits auf der Spur. Regie und Drehbuch des packenden Thrillers "Lonely Hearts Killers" stammen von Todd Robinson. Die Geschichte des Films beruht auf einem wahren Fall, bei dem ein Paar in den USA von 1947 bis 1949 zwanzig Menschen tötete. Hollywood-Star John Travolta und James Gandolfini sind in den Rollen der ermittelnden Detektive Elmer und Charles zu sehen; Salma Hayek und Oscar Preisträger Jared Leto ("Dallas Buyers Club") spielen das mörderische Duo. (OT: Lonely Hearts) Schauspieler: John Travolta (Elmer Robinson) James Gandolfini (Charles Hilderbrandt) Jared Leto (Ray Fernandez) Salma Hayek (Martha Beck) Laura Dern (Rene Fodie) Scott Caan (Detektiv Reilly) Alice Krige (Janet Long) Originaltitel: Lonely Hearts Regie: Todd Robinson Drehbuch: Todd Robinson Kamera: Peter Levy Musik: Mychael Danna Altersempfehlung: ab 16