TLC 22:05 bis 23:00 Dokumentation Verflucht - Übersinnlich und unerklärlich Dunkle Poesie USA 2015 Al Gonzales ist frisch geschieden und will neu anfangen. Er findet ein hübsches Haus auf dem Land, das noch mit Möbeln und persönlichen Dingen vollgestopft ist. Beim Aufräumen entdeckt er einen Briefumschlag mit Gedichten, die von Selbstmord handeln. Eine frühere Bewohnerin, die wohl Schreckliches erlebt hat, muss sie geschrieben haben. Doch in dem düsteren Haus gibt es noch mehr Geheimnisse. Knarrende Dielen, unheimliche Geräusche und Schatten, die aus dem Nichts kommen: Als sein Bruder Mario zu Besuch ist, fühlt sich der wie in einer Leichenhalle. Und dann sieht Al etwas, das nicht von dieser Welt kommt und erkennt, dass sein Haus verflucht ist. Originaltitel: A Haunting