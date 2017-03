BR Fernsehen 22:00 bis 23:30 Liebesfilm Zu schön für mich D 2007 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Ihre drei Freundinnen geben für die alleinerziehende Karin heimlich eine Kontaktanzeige auf. Der Mann, den die Enddreißigerin trifft, ist jünger als sie und sieht unverschämt gut aus. Dass Andreas ein Freigänger ist, der bald aus der Haft entlassen wird und eine vorübergehende Bleibe sucht, ahnt sie zunächst nicht. Karin ist Ende 30, Mutter von zwei Kindern, lustig, leidenschaftlich und richtig schön auf ihre Art. Das hat ihr aber schon lange niemand mehr gesagt und das kann nicht so bleiben, finden ihre drei Freundinnen. Sie geben heimlich eine Kontaktanzeige auf. Der Mann, den Karin trifft, ist jünger als sie und sieht unverschämt gut aus. Was der wohl von ihr will? Andreas ist Freigänger und wird bald aus der Haft entlassen. Eigentlich sucht er nur eine vorübergehende Bleibe auf der Durchreise nach Mexiko. Aber das muss er Karin ja nicht gerade auf die Nase binden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Katharina Böhm (Karin) Kristian Kiehling (Andreas) Anja Franke (Lilo) Oliver Stritzel (Pauske) Elisabeth Böhm (Meike) Carolin Fink (Ruth) Cedric Eich (Paul Wiemann) Originaltitel: Zu schön für mich Regie: Karola Hattop Drehbuch: Scarlett Kleint Kamera: Sebastian Richter Musik: Andreas Slavik