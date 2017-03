WDR 23:30 bis 00:15 Show Carolin Kebekus: PussyTerror TV D 2017 Stereo Untertitel HDTV Merken Carolin Kebekus wird mit ihrer WDR-Show "PussyTerror TV" auch 2017 weiterhin im Ersten zu sehen sein. Heute stimmte der WDR Verwaltungsrat der Produktion von fünf neuen Folgen und einem Best of zu. In der nächsten Ausgabe am Donnerstag, 16. März 2017, um 22.45 Uhr im Ersten begrüßt die Kölner Ausnahmekünstlerin ihren Kollegen Pierre M. Krause. Exklusiv bei "PussyTerror TV" erzählt die neue First Lady der USA, Melania Trump, von ihren ersten Erfahrungen als Präsidentengattin. Und im Musik-Quiz mit Friedemann Weise müssen auch die Zuschauerinnen und Zuschauer ein gutes Gehör beweisen. Auch ein Wiedersehen mit Mario Großreuss wird es geben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Pierre M. Krause, Tim Bendzko, Friedemann Weise Originaltitel: Carolin Kebekus: PussyTerror TV