ZDFinfo 22:15 bis 23:10 Dokumentation Geheimnisse der digitalen Revolution PCs erobern die Welt D 2016 Stereo 16:9 Dass der Computer heute in fast jedem Büro und fast jeder Wohnung steht, haben wir einer bunten Mischung aus Hippies, Hobbybastlern, Außenseitern, Nerds und Verrückten zu verdanken. Die Folge "PCs erobern die Welt" widmet sich den 1960er Jahren. Inmitten der Flower-Power-Bewegung formiert sich an der US-Westküste eine Keimzelle von Computer-Pionieren. Die Geburt von Apple und Microsoft befreit Computer aus Laboren und Banken. Ihre Namen werden später legendär: Steve Wozniak, Bill Gates und Steve Jobs. Nur einen Namen hat man fast vergessen: Ron Wayne. In der dritten Folge der Reihe "Geheimnisse der digitalen Revolution" besuchen wir den vergessenen dritten Apple-Gründer. Er erzählt von der nicht ganz so einfachen Gründung des späteren Weltkonzerns. Ungläubig staunen wir über die Experimente von Doug Engelbart, die 1968 einem Science-Fiction-Film entstammen könnten. Und lauschen den unterhaltsamen Anekdoten von Lee Felsenstein, dem Vorsitzenden des legendären Homebrew Computer Clubs, an dem kein Computer-Nerd in den 70ern vorbeikam. Wir sind dabei, wenn der PC die Welt erobert.