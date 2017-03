ZDF neo 23:40 bis 01:25 Thriller Flucht von Alcatraz USA 1979 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Das US-Gefängnis Alcatraz liegt auf einer Insel in der San Francisco Bay und gilt als ausbruchssicher. Trotzdem planen drei Gefangene das Unmögliche: Sie wagen die Flucht. Als der Schwerverbrecher Frank Morris auf der Gefängnisinsel Alcatraz eingeliefert wird, plant er schon bald die Flucht. Nach mühevoller Kleinarbeit setzt er gemeinsam mit zwei alten Bekannten aus einem anderen Gefängnis den gewagten Plan in die Tat um. Hochspannender Thriller mit Clint Eastwood, der als abgebrühter Verbrecher einen spektakulären Gefängnisausbruch auf die Beine stellt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Clint Eastwood (Frank Morris) Patrick McGoohan (Gefängnisdirektor) Roberts Blossom (Doc) Fred Ward (John Anglin) Jack Thibeau (Clarence Anglin) Paul Benjamin (English) Larry Hankin (Charley Butts) Originaltitel: Escape from Alcatraz Regie: Don Siegel Drehbuch: Richard Tuggle Kamera: Bruce Surtees Musik: Jerry Fielding